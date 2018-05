Summitul Trump - Kim Jong Un ramane o incertitudine, in contextul vizitei presedintelui sud-coreean la Casa Alba

Intalnirea dintre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un este pusa din ce in ce mai mult sub semnul intrebarii potrivit ultimelor declaratii facute de regimul de la Phenian, dar si in contextul vizitei presedintelui sud-coreean la Casa Alba, sustin oficialii care iau parte la negocieri.