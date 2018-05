Cinci persoane au murit sambata si opt duminica dupa ce au consumat alcool toxic in districtul Kanpur, a indicat politistul Akhilesh Kumar.

Cel putin 10 persoane au fost tratate in mai multe spitale, iar numarul de morti ar putea creste, a adaugat Kumar.

Pana in prezent, 11 persoane suspectate ca ar fi fost implicate in fabricarea si vanzarea alcoolului toxic au fost arestate, iar bautura alcoolica care figura sub numele "Madhuri-442", interzisa.

O medie de 1.000 de persoane, majoritatea din paturile sarace ale societatii, mor anual in India dupa ce au consumat bauturi alcoolice produse in casa, potrivit Registrului National al Infractiunilor.

Incidentul are loc in contextul in care comertul cu alcool produs in casa infloreste in India, deoarece acesta mult mai ieftin decat cel produs in comert.

Alcoolul este fabricat de obicei din ingrediente de calitate proasta si este amestecat uneori cu alcool industrial si substante toxice.

In unele dintre cele mai grave cazuri de intoxicatie, 200 de persoane au murit in 1992 in statul indian Orissa, 180 in Bengalul de Vest in 2011 si 100 in Mumbai in 2015, potrivit Agerpres.