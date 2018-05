Premierul australian Malcolm Turnbull i-a felicitat sambata, prin intermediul unei retele de socializare, pe ducele si ducesa de Sussex inaintea ceremoniei regale desfasurata la Castelul Windsor din Marea Britanie.

''Felicitari Harry & Meghan cu ocazia nuntii! Australia va face o donatie pentru Invictus in onoarea casatoriei voastre! Va dorim sa aveti o viata lunga si fericita impreuna!'', se arata in mesajul semnat de Malcolm Turnbull si de sotia sa, Lucy.

Harry, care a servit timp de zece ani in Armata Britanica si a participat la doua misiuni in Afganistan, a dorit sa le ofere ceva camarazilor sai raniti in teatrele de operatiuni si a pus bazele unui eveniment sportiv international organizat in genul jocurilor paralimpice: Jocurile Invictus. Prima editie a fost organizata intre 10 si 14 septembrie 2014 in Parcul Olimpic din Londra si au participat 416 soldati din 13 tari. Urmatoarele editii au avut loc in 2016 in Statele Unite si in 2017 in Canada.

Editia din 2018 a Jocurilor Invictus va fi gazduita de Sydney, intre 20 si 27 octombrie 2018.

Vineri, guvernul statului australian Noul Wales de Sud a anuntat ca doi pui de koala care au venit pe lume la Gradina Zoologica Taronga vor primi nume inspirate de cuplul regal. Desi nu se cunoaste deocamdata cunoscut sexul acestora, unul dintre ei se va numi Meghan iar celalalt Harry, noteaza sursa citata, potrivit Agerpres.