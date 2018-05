Primarul Salonicului, cunoscut pentru convingerile sale antinationaliste, se afla la o ceremonie in amintirea Genocidului Grecilor Pontici in momentul in care a fost agresat. Aproximativ 12 nationalisti i-au cerut lui Boutaris sa paraseasca zona in care avea loc evenimentul si apoi l-au batut.

Conform declaratiilor presedintelui consiliului local din Salonic, Calypso Goula, cativa barbati au aruncat cu sticle in Boutaris si dupa ce primarul a cazut la pamant, acestia l-au lovit in cap si in picioare.

“A fost un cosmar. M-au atacat cateva persoane. Ma loveau peste tot”, a declarat Yiannis Boutaris.

Boutaris a fost ajutat de asistentii sai sa paraseasca zona si a fost dus la spital, unde a petrecut noaptea sub observatie.

Potrivit premierului Greciei, Alexis Tsipras, atacatorii vor trebui sa raspunda pentru faptele lor. Si principalul partid de opozitie, Noua Democratie, a condamnat atacul si a cerut arestarea agresorilor, potrivit News.ro.