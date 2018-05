El s-a declarat "emotionat si fericit", dar si mandru ca fiica sa i-a spus "da" unui print britanic si in acelasi timp a precizat ca regreta faptul ca nu a putut onora invitatia.

"Scumpa mea este magnifica si are aerul ca este si foarte fericita", a declarat el pentru site-ul TMZ.com. "Mi-ar fi placut sa particip si doresc sa le transmit toata fericirea din lume", a adaugat americanul in varsta de 73 de ani care a divortat de mama lui Meghan.

In absenta tatalui sau, fosta actrita a fost condusa la altar de tatal mirelui, printul Charles, mostenitorul Coroanei britanice.

Inca inainte de a se afla ca va fi supus unei interventii chirurgicale pe inima, prezenta tatalui lui Meghan la nunta a fost pusa sub semnul intrebarii din cauza publicarii unor fotografii pentru care ar fi fost platit, si in care aparea "surprins" in timp ce se pregatea de nunta.

Daily Mail a publicat la sfarsitul saptamanii trecute un articol despre faptul ca el ar fi facut o intelegere cu un paparazzo britanic pentru realizarea unor fotografii intens publicate de media in aceasta luna.

Thomas Markle a declarat ca nu a dorit sa faca vreun rau cand a permis unui paparazzo sa-l fotografieze in timp i se luau masurile pentru costumul de nunta sau cand citea intr-un internet cafe un articol despre viitoarea nunta a fiicei sale. Thomas Markle a recunoscut ca a sperat ca aceste fotografii il vor ajuta sa-si refaca imaginea, insa acum regreta ca a acceptat intelegerea adaugand ca in niciun caz nu a primit suma de 100.000 de dolari mentionata in presa.

In urma publicarii articolului din Daily Mail, Samantha Markle, sora vitrega a lui Meghan, a declarat pe Twitter ca ea este cea responsabila pentru faptul ca tatal ei a acceptat sa faca fotografiile. ''Presa negativa despre inscenarea fotografiilor de catre tatal meu este din vina mea. Media l-a prezentat pe nedrept intr-o lumina proasta asa ca am sugerat sa faca fotografii pozitive, in beneficiul lui si in cel al Familiei Regale. Nu am banuit ca va profita de ele. Nu a fost pentru bani'', a scris ea pe reteaua de socializare.

Thomas Markle si mama lui Meghan Markle, Doria Ragland, au divortat cand Meghan era mica.

Fratele vitreg si sora vitrega ai lui Meghan Markle, din prima casatorie a acestuia, Thomas Junior si Samantha Markle, nu au fost invitati la nunta. Potrivit informatiilor vehiculate, Meghan Markle ar avea o relatie distanta cu ei, iar Samantha Markle a declarat ca scrie o carte despre sora sa vitrega intitulata ''The Diary of Princess Pushy's Sister'', potrivit Agerpres.