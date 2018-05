Acest atentat, care a avut loc vineri seara in jurul orei locale 23.00 in timp ce avea loc meciul, este primul inregistrat in Afganistan de la inceputul Ramadanului joi.

Trei dispozitive au fost ascunse pe stadion si au explodat printre spectatori, a declarat purtatorul de cuvant al guvernatorului provinciei Attaullah Kogyani.

"Organizatorul turneului, numit "Cupa Ramadanului", Naqibullah Zaher a fost ucis", a precizat el.

"Cele trei explozii au facut opt morti si 45 de raniti", a confirmat apoi biroul guvernatorului intr-un comunicat.

Atentatul nu a fost revendicat dar talibanii au anuntat ca nu ei sunt responsabili.

"Mujahedinii nostri nu au nimic de-a face cu exploziile de la Jalalabad", a declarat purtatorul lor de cuvant, Zabihullah Mujahid, intr-un mesaj pe reteaua WhatsApp.

Frontaliera cu Pakistanul, prezenta combatantilor talibani in provincia Nangarhar a carei capitala este Jalalabad este puternica, precum si a gruparii Stat Islamic, care s-a implantat acolo in 2015.

SI a revendicat in septembrie 2017 un atentat sinucigas impotriva unui meci de cricket la Kabul. Un atentator sinucigas interceptat la intrarea pe stadion in timpul meciului a facut atunci trei morti si cinci raniti.

Presedintele afgan Ashraf Ghani a condamnat sambata atentatul de la Jalalabad: "teroristii nu se opresc sa ne ucida compatriotii in timpul lunii sfinte a Ramadanului", a denuntat el intr-un comunicat, potrivit Agerpres.