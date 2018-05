Trei colectionari au licitat pentru aceasta sculptura din bronz polizat, o lucrare intitulata "La Jeune Fille Sophistiquee (Portrait de Nancy Cunard)". Opera de arta are o inaltime de 78 de centimetri si este montata pe un soclu din marmura. Potrivit casei Christie's, "Tanara sofisticata" a fost achizitionata de un colectionar care a licitat prin telefon si care a garantat un pret de vanzare stabilit inainte de licitatie, acceptand apoi sa achite si taxe si comisioane in valoare de 190.000 de dolari.

Expertii casei organizatoare au estimat ca lucrarea urma sa se vanda cu cel putin 70 de milioane de dolari.



"Este o legenda, iar oamenii 'vaneaza' legendele. Contrastul dramatic dintre sculptura din bronz polizat si soclul ei din marmura cioplita iti taie rasuflarea. Si este o lucrare extrem de rara", a declarat Abigail Asher, partener la Guggenheim Asher, o companie de expertiza in arta cu sediul la New York, comentand rezultatul tranzactiei de marti seara.

Constantin Brancusi, nascut in Romania si care a lucrat apoi la Paris, este considerat cel mai inovator si mai influent sculptor de la inceputul secolului al XX-lea. In iulie, Muzeul de Arta Moderna din New York va vernisa o expozitie dedicata artistului roman, care prezinta 11 opere de arta ale sale, aflate in posesia institutiei americane.

Pe piata de arta exista putine lucrari disponibile semnate de Brancusi, un artist care nu a creat opere de arta in serii numeroase. Acelea dintre ele care apar pe piata au intotdeauna o valoare ridicata. In mai 2017, un bronz al artistului roman, realizat in 1913 si intitulat "La Muse Endormie", a fost vandut de casa Christie's cu 57,4 milioane de dolari, stabilind precedentul record de pret pentru o lucrare realizata de Constantin Brancusi.

Cine a fost Nancy Cunard?

Sculptura vanduta marti seara a fost scoasa la licitatie de cei trei copii ai colectionarilor americani Elizabeth si Frederick Stafford. Cuplul a achizitionat sculptura in 1955 direct din atelierul parizian al lui Brancusi contra sumei de 5.000 de dolari, potrivit Bloomberg News. In ultimii 40 de ani, aceasta sculptura a fost expusa - in virtutea unui acord de imprumut prelungit - la Metropolitan Museum of Art din New York. O alta versiune a aceleiasi lucrari, realizata din lemn, se afla in posesia Muzeului Nelson-Atkins din Kansas City.

Nancy Cunard a fost una dintre personalitatile avangardei culturale din Paris in debutul secolului al XX-lea. Considerata un veritabil pionier al modei, ea a avut multi iubiti - printre care se remarca Ezra Pound, Samuel Beckett, Tristan Tzara si pianistul de jazz Henry Crowder. Nancy Cunard, filantroapa, patroana a artelor si mostenitoare a unui imperiu din domeniul transporturilor maritime, organiza numeroase petreceri si s-a implicat in proiecte diverse, inclusiv in literatura, domeniul editorial si activism politic, sustinand cauze precum Razboiul Civil din Spania si combaterea discriminarii rasiale.

Desi il cunostea pe Constantin Brancusi, ea nu a pozat niciodata pentru artistul roman. A aflat despre existenta acestei sculpturi la mai multi ani dupa realizarea lucrarii.

Opera de arta creata de Constantin Brancusi a fost una dintre vedetele licitatiei de arta impresionista si moderna organizata de casa Christie's marti seara la Paris, al carei catalog a inclus si o pictura realizata de Pablo Picasso in 1943, intitulata "Le Marin", estimata la 70 de milioane de dolari. Scoasa la licitatie de Steve Wynn, un mogul al industriei jocurilor de noroc, lucrarea a fost retrasa de la vanzare dupa ce a fost avariata in mod accidental intr-o expozitie.

O alta lucrare care a impresionat la licitatia de marti seara a fost "Suprematist Composition", o pictura abstracta a artistului Kazimir Malevich, care a fost vanduta cu 85,8 milioane de dolari (comisioane si taxe incluse), stabilind un nou record de pret pentru o opera a artistului modernist nascut in Rusia.

Licitatia organizata de casa Christie's marti seara, in cadrul careia doar patru loturi nu au fost vandute, a generat incasari totale de 415,9 milioane de dolari, potrivit Agerpres.