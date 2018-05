James Harrison, in varsta de 81 de ani, are un tip rar de sange, ce contine un anticorp utilizat in terapia de preventie anti-D la gravidele cu Rh-negativ si al caror sange contine anticorpi ce risca sa le atace copiii nenascuti.

Potrivit organizatiei Crucea Rosie din Australia, James Harrison a donat sange de peste 1.100 de ori timp de peste sase decenii, contribuind astfel la salvarea a peste doua milioane de vieti, scrie Agerpres.



''Am salvat o multime de vieti si am adus multi copii pe lume, asa ca da, acest lucru te face sa te simti bine'', a declarat James Harrison pentru Nine Network.

In timpul donatiei sale cu numarul 1173, australianul a declarat ca spera ca ''cineva va fi dobori'' acest record.

Sangele special al lui James Harrison i-a adus acestuia un record inregistrat in Guinness World Record. In plus, el a fost decorat cu Medalia Ordinul Australiei pentru activitatea de donator.

Lui James Harrison i-a venit ideea sa devina donator dupa ce, la varsta de 15 ani, a suferit o interventie chirurgicala in zona pieptului si a avut nevoie de 13 litri de sange, noteaza DPA. El a devenit donator dupa ce a implinit 18 ani, in 1954, cu mult timp inainte ca medicii sa descopere combinatia rara de Rh negativ si anticorpi Anti-D din sangele sau.

James Harrison a donat intre 500 si 800 de mililitri de plasma sangvina la fiecare doua saptamani, practica intrerupta doar atunci cand era nevoit sa calatoreasca in zone in care nu existau centre de transfuzii.

Aproximativ 17% dintre femeile insarcinate din Australia necesita vaccinarea cu imunoglobuline anti-D, potrivit Crucii Rosii. Printre acestea s-a numarat si fiica ''Omului cu bratul de aur'', care a reusit astfel sa il aduca pe lume pe cel de-al doilea nepot al lui James Harrison.