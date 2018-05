Casa de pompe funebre Franzen-Davis din Livingston, Montana, a anuntat pe site-ul sau ca Margot Kidder a murit duminica in locuinta ei din oras. Cauza mortii nu este pana acum cunoscuta, precizeaza Reuters.

Actrita nascuta in Canada a mai aparut in filmul "The Great Waldo Pepper" si in serialul pentru copii "R.L. Stine's The Haunting Hour", potrivit Agerpres.