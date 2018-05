Barbatul de circa 40 de ani, din suburbia Bondi, a carui identitate nu a fost dezvaluita, a castigat la 6 mai 1.020.487 de dolari australieni (644.000 de euro), iar sambata a dat din nou lovitura, obtinand 1.457.834 de dolari australieni.

''Mi-am spus ca e prea frumos sa fie adevarat'', a declarat el luni dupa ce a primit vestea de la NSW Lotteries, organismul oficial care gestioneaza loteria din statul New South Wales.

''Probabilitatea de a castiga de doua ori intr-o perioada atat de scurta de timp trebuie sa fie inexistenta. Mi-as fi dorit sa am un sfat pentru altii despre cum sa castigi la loterie, insa nu am'', a spus el.

Intrebat ce va face cu banii, el a mentionat ca ''nu va face prostii'' si ca intentioneaza sa investeasca suma obtinuta in domeniul imobiliar in zona Sydney, sa-si cumpere o masina noua si sa plece in vacanta in Honolulu, scrie Agerpres.

Organizatorii loteriei au spus ca nu pot estima probabilitatea de a castiga de doua ori intr-o saptamana, insa au precizat ca exista o sansa la 1,845 de milioane de a da lovitura o data.

''Nu stim pe nimeni care a castigat de doua ori intr-o saptamana'', a declarat pentru AFP purtatorul de cuvant al NSW Lotteries, Matt Hart.

''Stim oameni care au castigat de doua ori in viata, insa nu de doua ori intr-o saptamana. Este foarte neobisnuit si unic'', a adaugat el.

Jocul de loterie este foarte popular in Australia unde exista mai multi operatori de stat si in sectorul privat.