Cea de-a cincea incercare a fost una reusita pentru alpinistul chinez in varsta de 69 de ani care a pasit la primele ore ale zilei de luni, cu ajutorul picioarelor protetice, pe varful situat la 8.848 metri altitudine.

"A ajuns pe varf in aceasta dimineata impreuna cu alti sapte membri ai expeditiei sale", a confirmat Dawa Futi Sherpa din partea agentiei organizatoare, Imagine Trek and Expedition.

Xia Boyu este prima persoana cu membrele amputate care a obtinut permisiunea de a escalada cel mai inalt varf de pe Pamant dupa retragerea interdictiei ce interzicea ascensiunile pe acest varf montan pentru alpinistii care au suferit o dubla amputatie si pentru nevazatori, instaurata anul trecut de autoritatile din Nepal. Masura a fost in final anulata de instanta in urma contestatiilor formulate de organizatiile pentru apararea drepturilor persoanelor cu handicap care au considerat-o discriminatorie, scrie Agerpres.



⚡After four attempts including losing his legs, 70 year old Xia Boyu finally stepped onto the roof of the world. Never give up. Congratulations Xia!!#Everest #Everest2018 pic.twitter.com/3mWyFNRXj1 — Dr Ash Routen (@AshRouten) May 14, 2018

In 1975, Xia Boyu a facut parte dintr-o echipa nationala a Chinei care a pornit in cucerirea Everestului, insa grupul s-a confruntat cu o furtuna pe varful muntelui. Fara oxigen si expus la temperaturi polare, alpinistul a suferit degeraturi severe si, in 1996, picioarele sale au fost amputate de sub genunchi dupa ce medicii l-au diagnosticat cu o forma de cancer de sange.

Tenace, sexagenarul s-a intors la poalele Everestului in 2014, insa o avalansa mortala, care i-a costat viata pe 16 serpasi, a pus capat prematur escaladei.



Xia Boyu nu s-a resemnat si a revenit anul urmator. Insa, un cutremur violent produs in Nepal, care a ucis mii de persoane si a condus la decesul a 22 de persoane aflate in tabara de baza de pe Everest, a determinat incheierea expeditiei.

In ultima sa incercare, in 2016, conditiile meteorologice nefavorabile l-au fortat pe alpinistul chinez sa coboare, desi se afla la doar 200 de metri de varf.

Barbatul nu a renuntat in ciuda esecurilor

, a explicat el luna trecuta reporterilor AFP care l-au intalnit in Kathmandu.

Singura persoana cu ambele picioarele amputate care a atins varful Everest este Mark Inglis din Noua Zeelanda, care a realizat acest lucru in 2006.

Sute de alpinisti pornesc anual in expeditie pe Everest in timpul sezonului de primavara, cel mai bun moment din an. In aceasta scurta fereastra de timp, temperaturile si vantul sunt mai putin agresive, iar sansele de succes sunt mai mari.

Duminica, primii alpinisti au ajuns pe varf. In total, aproape 700 de persoane vor incerca sa cucereasca varful Everest in urmatoarele saptamani, precizeaza sursa citata.