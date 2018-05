Operatiunile de securitate comuna ale UE contribuie in mod semnificativ la prioritatile de politica externa ale Regatului Unit, mentioneaza raportul realizat de subcomisia pentru afaceri europene externe a Camerei Lorzilor. Or, "dupa Brexit, Marea Britanie ar putea continua sa participe la aceste operatiuni, dar nu va mai avea influenta de care se bucura in acest moment la elaborarea, planificarea si conducerea misiunilor si operatiunilor", noteaza autorii.

Pentru a-si mentine angajamentul fata de apararea si securitatea UE, Londra ar trebui sa incerce sa negocieze un statut de observator in cadrul organismelor de planificare si decizie ale Uniunii, conform documentului, care da ca exemplu de misiuni care au contribuit semnificativ la politica externa britanica operatiunea Atalanta impotriva pirateriei, condusa de Marea Britanie.

Marea Britanie trebuie sa ia parte in continuare la astfel de misiuni dupa Brexit, cu precadere in Balcanii de vest si in Cornul Africii, se apreciaza in raport, care atrage totodata atentia ca actualul model de participare a tarilor terte ar oferi doar un rol mai limitat decat cel avut in vedere de guvernul britanic.

Comisia "indeamna cu fermitate" Ministerul de Externe britanic (Foreign Office) sa "elaboreze si sa transmita UE propuneri detaliate privind viitoarea cooperare in sfera politicii externe si de aparare", pana la reuniunea Consiliului European din iunie, si recomanda Londrei sa incerce sa negocieze un statut de observator in Comitetul politic si de securitate al UE.

Premierul britanic Theresa May insista ca doreste dupa Brexit cele mai apropiate posibil relatii de securitate cu UE, avertizand ca intreruperea sau distrugerea formelor existente de comunicare va reduce securitatea continentului. Si liderii politici ai UE urmaresc mentinerea unor relatii de securitate cat mai apropiate cu Londra, care este una din principalele puteri ale lumii in materie de informatii si combatere a criminalitatii, mentioneaza Reuters, potrivit Agerpres.