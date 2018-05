Update 20:27- Organizatia jihadista Statul Islamic (SI) a revendicat atacul. "O actiune kamikaze cu vehicul capcana a lovit sediul Ministerului de Finante afgan din orasul Jalalabad", a anuntat organizatia extremista intr-o declaratie postata pe aplicatia Telegram de catre Amaq, agentie de propaganda a organizatiei.

Cel putin trei explozii s-au facut auzite la inceputul atacului, care pare unul coordonat, asupra Administratiei de finante din oras, a declarat purtatorul de cuvant al guvernatorului provinciei Nangarhar, Attaullah Khogyani, provincie aflata langa frontiera Afganistanului. Atacatori au patruns in cladire, unde au loc lupte cu fortele de securitate, a adaugat el.

Acest atac este cel mai recent intr-o serie de atacuri care au avut loc pe teritoriul Afganistanului in acest an. Cele mai multe au fost comise in capitala Kabul, insa in ianuarie un barbat inarmat a atacat un oficiu al organizatiei Salvati Copiii din Jalalabad, ucigand cel putin cinci oameni si ranind alti 25.

In atacul de sambata, un atacator pare sa se fi aruncat in aer la intrarea in cladirea situata in centrul orasului, permitandu-le altor barbati inarmati sa patrunda in interior, a declarat pentru Reuters un membru al Consiliului provinciei, Sohrab Qaderi. Dupa aceasta, mai multe explozii s-au facut auzite din interiorul cladirii, scrie Agerpres.

Potrivit lui Sohrab Qaderi, cel putin patru atacatori, inarmati cu lansatoare de rachete si mitraliere, lupta impotriva fortelor de ordine in cladire.

Deocamdata, atacul nu a fost revendicat.