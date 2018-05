Cele trei atacuri au fost comise in trei locuri diferite la interval de 10 minute, prima explozie producandu-se la orele 07.30 (00.30 GMT), a precizat politia din Surabaya, al doilea oras ca marime din Indonezia, in estul Insulei Java.



"Au avut loc atacuri impotriva a trei biserici", a declarat un purtator de cuvant al politiei locale, Frans Barung Mangera, precizand ca doi politisti se afla printre raniti. Aceste atacuri nu au fost revendicate.

Sunday's suicide bombers in Indonesia included a woman who brought her two small children. She blew them and herself up as she tried to attack a church. https://t.co/bqGwg4mzfG