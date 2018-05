Barbatul a murit pe data de 10 mai, intocmai cum planificase, la clinica Life Circle din Basel, Elvetia.

In ultimele clipe de viata, omul de stiinta a ales sa asculte "Oda bucuriei", dupa care si-a administrat substanta letala, sub indrumarea medicilor.

Pentru a-si permite calatoria din Australia (unde a locuit in ultimii 30 de ani) in Elvetia, omul de stiinta a strans, prin intermediul unei petitii online, 15.000 de dolari.

David Goodall nu sufera de nicio boala in faza terminala, insa dorea sa apeleze la eutanasie deoarece calitatea vietii sale s-a deteriorat si nu se mai simtea fericit.

''Regret profund ca am ajuns la varsta asta. Nu sunt fericit. Vreau sa mor. Nu este un lucru foarte trist. Ceea ce este trist este sa fiu impiedicat. Cred ca o persoana in varsta ca mine trebuie sa beneficieze de drepturile sale depline de cetatean, inclusiv dreptul la sinucidere asistata", a spus specialistul in ecologie.

Sinuciderea asistata este ilegala in cea mai mare parte a tarilor lumii. In Australia a fost interzisa pana cand statul Victoria a legalizat moartea asistata anul trecut. Insa noile prevederi legislative, care vor intra in vigoare abia in iunie 2019, nu vizeaza decat pacientii in faza terminala, care au o speranta de viata sub sase luni.

O dezbatere pe tema eutanasiei este in curs si in alte state australiene, dar propunerile de legalizare au fost respinse.

Parerile sunt impartite in ceea ce priveste acest subiect, pozitia Asociatiei Medicale din Australia fiind una vehementa: "Medicii nu sunt pregatiti sa omoare oameni. Este un lucru bine inradacinat in etica noastra, in pregatirea noastra", sustine medicul Michael Gannon, presedintele asociatiei, potrivit digi24.ro.