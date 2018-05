Zanele Ndlovu, fosta jucatoare internationala de tenis, a fost atacata la 30 aprilie de un crocodil in timp ce naviga pe fluviul Zambezi intr-o canoe gonflabila, in apropiere de celebra cascada Victoria.



Ndlovu a fost insa ajutata de logodnicul sau, britanicul Jamie Fox, 27 de ani si de ghizii care ii insoteau pe turistii din alte ambarcatiuni similare. Tanara a fost transportata pe calea aerului la un spital din Bulawayo, al doilea oras din Zimbabwe, insa ranile erau atat de grave, incat medicii au fost nevoiti sa-i amputeze bratul deasupra cotului, scrie Agerpres

Intr-o imagine publicata de presa locala, tanara apare zambitoare imbracata intr-o eleganta rochie alba si are infasurata o panglica de aceeasi culoare in jurul cotului drept.

A bride-to-be lost her arm in a crocodile attack — and still got married five days later https://t.co/cVYV0A8AsK pic.twitter.com/rNfOCHQIJl