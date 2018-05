Trenton McKinley, in varsta de 13 ani, a stat doua luni in coma dupa ce a suferit un accident cumplit cu masina, in timp ce calatorea in compania unor prieteni in comitatul Mobile, Alabama.

Baiatul a fost aruncat din masina si a suferit sapte fracturi craniene cand autoturismul s-a rostogolit si a cazut peste el. Mama baiatului a povestit ca s-a ingrozit cand l-a vazut intins pe patul de salvare din care i se vedeau doar picioarele si cand medicii i-au spus ca fiul ei a fost mort timp de 15 minute.

Potrivit familiei McKinley, Trenton a stat conectat mai multe zile la aparate, aproape fara sa respire. A fost atunci cand medicii i-au abordat pentru a lua dificila decizie de a-i dona organele la cinci copiii care aveau nevoie de transplant.

Cu o zi inainte ca doctorii sa-l deconecteze de la aparate si cand ambii parintii semnasera toate documentele necesare pentru donarea organelor, Trenton McKinley a dat semne de recuperare a cunostintei.

Atat familia cat si personalul medical au considerat "un miracol" aceasta revenire la viata a minorului care, in pofida conditiilor dificile, a dat semne de recuperare.

Baiatul sufera zilnic de convulsii, a slabit 23 de kilograme de la accident, iar medicii au fost nevoiti sa-i scoata temporar jumatate din craniu in acest proces anevoios de recuperare, scrie Agerpres.