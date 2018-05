"Fata a suferit arsuri de gradul I pe 70% din corp", a declarat Shailendra Barnwal, un responsabil al politiei din districtul Pakur, din statul Jharkhand (est).

Fortele de ordine au procedat la retinerea unui individ de 19 ani, care locuieste in acelasi cartier cu victima, de 17 ani. 'A stropit-o cu kerosen si i-a dat foc', a adaugat acelasi oficial indian.

Acest atac a avut loc vineri, in aceeasi zi si in aceeasi regiune unde un fapt similar a scandalizat opinia publica si unde o tanara violata a fost arsa de vie.

In acest caz rasunator, principalul suspect si primarul localitatii unde s-a produs crima au fost arestati duminica, iar familia victimei de 16 ani a fost plasata sub protectia speciala a politiei.

Tanara din districtul Chatra fusese rapita de la domiciliul sau joi, in timp ce familia sa se afla la o nunta si a fost violata in padure.

Rudele sale s-au plans consiliului batranilor din sat, care le-a ordonat vineri celor doi acuzati sa efectueze 100 de abdomene si sa plateasca o amenda in valoare de 50.000 de rupii (750 de dolari).

Furiosi de aceasta sentinta, suspectii i-au batut pe parintii fetei si au incendiat locuinta cu tanara inauntru.

Aceste tragedii survin in urma unei serii de agresiuni sexuale in India, in pofida inaspririi legislatiei in materie, scrie Agerpres.

Guvernul a instituit recent pedeapsa cu moartea pentru violatorii copiilor sub varsta de 12 ani, dupa ce o fetita de opt ani din satul Kathua (in statul Jammu si Kashmir, nord) a fost victima unui viol in grup comis de sateni hindusi care apoi au ucis-o.

Aproximativ 40.000 de violuri au fost inregistrate in India in 2016, dar numarul acestora ar fi mult mai mare din cauza tacerii care inconjoara aceste cazuri intr-o societate care ramane extrem de patriarhala.