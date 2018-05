Evenimentul s-a produs in sudul tarii, unde invitatii asteptau cu nerbadare sosirea miresei pentru initierea ceremoniei. Tanara a dorit sa-si faca o aparitie de neuitat in ziua cea mare: a inchiriat un elicopter pentru a veni al altar asa cum se cuvine, numai ca lucrurile nu au mers intocmai cum a planuit.



A bride in Brazil has made a dramatic entrance to her wedding after the helicopter carrying her crashed and burst into flames. Remarkably, all survived with only minor injuries, and the wedding went ahead as planned. https://t.co/nqqtI7vXVY #Brazil #7News pic.twitter.com/L0FdeHa8ep