Un cineast din Africa de Sud, pe numele sau, Carlos Carvalho, a fost ucis de o girafa pe platourile de fimare.

„Carlos filma un lungmetraj la Glen Afric din orasul Broederstroom si a suferit un incident fatal in care a fost implicata o girafa pe platoul de filmare. A fost transportat cu elicopterul la Spitalul Milpark din Johannesburg, dar a decedat din cauza ranilor suferite, miercuri, la ora 20.50”, informeaza agentia pe Facebook.

Compania de productie Two Oceans Production, cu sediul in Cape Town, a confirmat pentru Entertainment Weekly ca cineastul era operator de camera de filmat pentru filmul de televiziune german „Premium Nanny 2” (titlu provizoriu), in momentul in care a fost lovit in cap de o girafa mascul, pe nume Gerald.

Richard Brooker, a carui familie detine Glen Afric Country Lodge, a declarat pentru The Telegraph ca girafa va ramane pe aceasta proprietate. „Gerald va ramane aici. Nu a facut nimic gresit”, a mentionat el.

Un purtator de cuvant al Glen Afric a afirmat faptul ca cineastul nu a tinut cont de avertismentul pentru siguranta de a nu se apropia de animal mai ales in conditiile in care nu avea autorizatie sa il filmeze, potrivit digi24.ro.