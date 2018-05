Un alpinist a murit in timpul tentativei de escaladare a muntelui Lobuche din apropiere de Everest

Un alpinist japonez in varsta de 42 de ani si-a pierdut viata in acest weekend in timpul ascensiunii pe muntele Lobuche din apropiere de Everest, acesta fiind al doilea deces inregistrat in acest sezon de escalada, conform unui anunt facut luni de politia locala, citat de agentia DPA.