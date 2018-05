"Costa Rica si Madagascar sunt separate de mii de kilometri si de multe ore de zbor cu avionul, insa au o particularitate care atrage romanii care incearca sa fuga de justitia din tara lor: niciuna nu are tratat de extradare cu Romania", se arata in articolul publicat in Diario Extra.

In articol se subliniaza ca acesta tara s-a tranformat intr-o "o destinatie de aur", indeosebi pentru politicienii din acuzati de fapte de coruptie.

"Unul dintre cele mai recente cazuri cunoscute este cel al fostului ministru roman al Turismului, Elena Udrea, care a solicitat azil politic in Costa Rica cu mai putin de trei saptamani in urma. Ea a fost arestata in februarie 2015, cand a fost pusa sub acuzare pentru spalare de bani si trafic de influenta", mai mentioneaza sursa citata.

In acelasi articol se preiau informatii atat din presa din Romania, cat si din publicatii internationale care au reltat despre acest caz, fiind mentionata si Alina Bica, fosta sefa DIICOT.

Saptamana trecuta publicatia La Vanguardia a scris despre Radu Mazare, fostul primar al Constantei: "Excentricul politician, iubitor al sporturilor acvatice, si-a alocat o parte a averii pe care a strans-o in Romania ca sa deschia un complex turistic pe insula situata in sud-estul Africii. In presa din Romania, fotografiile cu el la bustul gol sau in apele cristaline au starnit multe comentarii. Opinia publica, expertii judiciari si autoritatile sunt socate de fuga acestor politicieni si nu-si ascund ingrijorarea ca si altii le-ar putea lua-o pe urme. Romania nu are acorduri legale cu Costa Rica si Madagascar si trebuie sa se bazeze pe Conventia ONU anticoruptie pentru a solicita extradarea care, insa, poate fi complicata cand persoanele in cauza solicita si azil politic"