Restaurantul familiei capitanului nationalei Portugaliei, care are ca actionari societatea de parcuri tematice Gramado Parks si cunoscuta marca de ciocolata Lugano, ambele braziliene, urmeaza sa isi deschida portile in luna iunie, in timpul Cupei Mondiale 2018 din Rusia, pentru a profita de tematica pe care o ofera evenimentul.

Potrivit unui comunicat postat pe site-ul Gramado Parks, restaurantul se afla in faza de constructie, in orasul turistic Gramado, aflat in muntii din sudul Braziliei, in statul Rio Grande do Sul, si le promite vizitatorilor sai ca se vor putea bucura de delicioasele retele originale ale mamei lui Ronaldo, dona Dolores.

Cantareata Katia Aveira, sora fotbalistului si care se afla in fruntea acestui proiect, va gati la randul ei alaturi de mama sa, cele doua fiind co-autoare ale cartii "Bucataria portugheza de familie", ce contine retete de familie, inclusiv una dintre preferatele lui Cristiano Ronaldo, Bacalhau a Bras (cod cu cartofi si oua).

"Dona Dolores nu duce lipsa de experienta in acest domeniu, deoarece a fost bucatareasa timp de mai multi ani, meserie pe care a practicat-o pentru a-si intretine familia", se precizeaza in comunicat.

Conform Gramado Parks, actionarii proiectului se vor intalni saptamana aceasta la Madrid, pentru a pune la punct ultimele detalii, potrivit Agerpres.