Felina in varsta de 13 ani, care suferea de mai multi ani din cauza unor dureri la nivelul articulatiilor soldului, a fost tratata cu tehnologia Lipogems, folosita deja cu succes in Ungaria pentru tratarea afectiunilor de sold in cazul unor pacienti umani. Igor a devenit astfel primul tigru siberian tratat cu procedura Lipogems, bazata de celule stem.

Tehnica vindeca articulatiile soldului cu ajutorul unui tesut cultivat in laborator pe baza unor tesuturi adipoase prelevate din organismul pacientului, care contin celule stem, ce au rol regenerator. Aceasta tehnologie, creata pentru a imbunatati calitatea vietii pacientilor suferind de afectiuni ale articulatiilor soldului, a fost inventata in Italia in anul 2010.

"Articulatia de sold a lui Igor a fost tratata la fel ca articulatia de sold a unui om. In timpul acestui tratament cu celule stem, o cantitate mica de tesut adipos a fost prelevata din corpul pacientului - in cazul de fata, Igor - care, dupa purificare mecanica, a fost implantata in timpul unei proceduri ce dureaza intre 40 si 60 de minute in articulatia ce are nevoie de tratament", a explicat Robert Gippert, medic veterinar principal la Ro-Vet Small Animal Clinic din Kaposvar.

Procedura Lipogems este disponibila in Ungaria pentru medicina umana de mai multi ani, insa aplicatiile sale in medicina veterinara au aparut abia recent. Dintre tarile din centrul si estul Europei, aceasta tehnica este disponibila doar in Ungaria, unde medicii veterinari au tratat deja mai multi caini si cai cu afectiuni la nivelul soldurilor. Medicii veterinari ungari se asteapta ca recuperarea tigrului Igor sa fie completa la finalul unei perioade de convalescenta care va dura trei luni