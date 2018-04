Catelusa a fost lasata in zona special destinata cainilor, din cadrul muzeului.

Stapanul Bellei, Imogen Joiner, in varsta de opt ani, primise catelusa cadou de Craciun de la parintii sai.

"Imogen adoarme in fiecare seara plangand si spune ca ii este dor de Bella", au declarat parintii Peter si Abbey, potrivit metro.co.uk.

Mama spune ca a avut indoieli inca din prima clipa, asa ca dupa cateva minute s-a intors la locul destinat cateilor si a descoperit ca Bella lipsea.



"Nu cred ca au trecut cinci minute de cand am lasat-o si nu am mai gasit-o. Cineva ne-a spus ca a vazut un strain care o purta pe Bella in brate. Parea sa fie un adolescent. Nu vrem ca cineva sa fie pedepsit. O vrem doar pe Bella acasa", au declarat parintii.