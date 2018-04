Baiatul de 13 ani a fost injunghiat pe Bulevardul Gainsborough din estul Londrei, putin inainte de ora 19:00.

Un adolescent de 13 ani si altul de 16 au fost retinuti, fiind acuzati ca l-au injunghiat pe baiat si vor fi prezentati magistratilor.

Cei doi inculpati au fost acuzati si de posesie de arme.

Victima a ajuns in stare grava, dar stabila, la spital.

Politia Metropolitana a deschis 55 de dosare de crima in acest an, in Londra, potrivit metro.co.uk.