Presa de peste ocean atrage atentia asupra miscarilor importante care se petrec in echipa de securitate nationala a presedintelui american.

Donald Trump i-a cerut lui Tillerson, vineri, sa faca un pas in spate, iar acesta din urma si-a scurtat vizita pe care o efectua in Africa.

Locul lui Mike Pompeo, de la conducerea CIA, va fi preluat de actualul director adjunct, Gina Hapsel. Aceasta va deveni prima femeie care conduce agentia.

”Sunt mandru sa-l numesc pe directorul CIA Mike Pompeo noul nostru Secretar de Stat. Mike a terminat primul clasa la absolvirea Wst Point, a servit cu distinctie in Armata SUA si a absolvit cu Onoare la Harvard Law School”, se arata in declaratie, potrivit Stirileprotv.

”Mike Pompeo, directorul CIA, va deveni noul secretar de stat. El va face o treaba fantastica! Ii multumesc lui Rex Tillerson pentru activitatea sa! Gina Haspel va fi noul director al CIA, fiind astfel si prima femeie desemnata. Felicitari tuturor!", a scris presedintele american pe contul sau oficial de Twitter.



Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!