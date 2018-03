In timpul atacurilor, doi oameni si-au pierdut viata, in capitala statului Texas.

Politistii informeaza ca este vorba despre pachete capcana lasate in fata caselor unor persoane de culoare. In momentul in care sunt deschise, pachetele explodeaza.

Agentii FBI au preluat cazut pentru a determina ce tip de explozibil este folosit, potrivit Digi24.

Presa de peste ocean anunta ca nu ar fi vorba despre atacuri teroriste.