"Nu exista niciodata justificare pentru acest tip de atac - tentativa de asasinare a unui cetatean particular, pe teritoriul unei natiuni suverane - si suntem indignati ca Rusia pare sa fi reluat astfel de comportamente, a declarat seful diplomatiei Statelor Unite, citat de DPA. El a declarat ca a discutat luni cu omologul sau britanic, Boris Johnson, si ca americanii sunt solidari cu aliatii lor din Regatul Unit. "Suntem de acord ca responsabilii - atat cei care au comis infractiunea cat si cei care au comandat-o - trebuie sa sufere consecintele grave corespunzatoare", a adaugat Tillerson, potrivit Agerpres.

Fostul spion rus si fiica sa au fost gasiti inconstienti pe 4 martie si, in prezent, se afla in spital. In corpul lor a fost depistata o substanta neuroparalizanta.

Parlamentul britanic a anuntat luni ca Rusia este "foarte probabil" in spatele atacului, dar Moscova respinge acuzatiile.