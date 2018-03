"Administratia va colabora cu statele pentru a introduce programe de pregatire riguroase in manuirea armelor, destinate angajatilor voluntari din scoli, special calificati", a spus intr-o conferinta de presa telefonica Andrew Bremberg, un consilier al presedintelui Donald Trump.

Exista deja, in intreaga tara, o ''multitudine'' de programe care urmaresc sa ii instruiasca in tragerea cu arma pe angajatii scolilor, a subliniat un alt responsabil guvernamental, care a dorit sa-si pastreze anonimatul. Administratia Trump "lucreaza cu Departamentul de Justitie pentru a continua si spori valoarea ajutorului" alocat unor astfel de initiative, a adaugat aceasta sursa.

Ideea de a introduce arme in scoli pentru a preveni eventuale atacuri, primita cu raceala de corpul didactic, "face parte dintr-un plan pragmatic pentru a imbunatati considerabil securitatea in scoli", a subliniat secretarul Educatiei, Betsy DeVos.

"Suntem hotarati sa actionam rapid. Nu avem timp de pierdut", a adaugat Betsy DeVos, care va prezida o comisie federala consacrata securitatii in scoli si la care vor participa profesori si experti.

"Trebuie cu adevarat sa punem accent pe prevenirea si identificarea riscurilor cat mai repede posibil, iar acest lucru presupune un interes fata de bunastarea sociala si emotionala si fata de imbunatatirea accesului, fiabilitatii si transparentei serviciilor de sanatate mintala", a mai spus secretarul Educatiei.

In paralel, administratia federala americana incurajeaza statele sa adopte, ca Florida, decrete temporare "de prevenire a riscurilor", care ar permite politiei sa retina armele persoanelor considerate ca fiind o amenintare si sa le interzica sa achizitioneze altele noi, a precizat Bremberg.

Acest masuri nu sunt decat "pasi mici, care urmaresc sa nu deranjeze" NRA, puternica asociatie de lobby pentru armele de foc, a scris pe Twitter liderul opozitiei democrate din Senat, Chuck Schumer.

Dezbaterea recurenta privind controlul asupra armelor de foc a iesit din nou la suprafata dupa atacul sangeros de la 14 februarie de la liceul Marjory Stoneman Douglas din Parkland, la nord de Miami, care a facut 17 morti.

Elevii liceului atacat au cerut public membrilor Congresului american sa inaspreasca legislatia privind armele, in contextul in care dezbaterea aprinsa provocata de acest incident a evidentiat diviziunile profunde care blocheaza de multi ani orice progres in legatura cu aceasta chestiune.