Cu 2.958 voturi pentru, doua voturi contra si trei abtineri, membrii ANP s-au pronuntat pentru schimbarea legii fundamentale. Pana acum, Constitutia chineza prevedea o limita de doua mandate prezidentiale de cate cinci ani.

Acesta este primul amendament constitutional adoptat in China in ultimii 14 ani.

Xi Jinping poate fi presedinte pe viata

De la sosirea sa in fruntea Partidului Comunist Chinez, in 2012, si apoi la conducerea statului, la inceputul lui 2013, Xi Jinping (64 de ani) si-a sporit treptat autoritatea, punand un mare accent pe propaganda si pe prezenta sa in media de stat, noteaza AFP.

O lege chineza reprima sever disidenta pe internet, aparatori ai drepturilor omului au primit pedepse grele, iar militantul prodemocratie Liu Xiaobo, laureat al Premiului Nobel pentru Pace in 2010, a murit in detentie in pofida apelurilor la clementa venite din strainatate.

Ambitia presedintelui chinez de a ramane in fruntea statului si dupa incheierea mandatului sau actual, in 2023, este poate evenimentul cel mai putin asteptat in ultimele trei decenii in interiorul unui regim politic care de obicei evita surprizele, adauga agentia de presa franceza.

Prima Constitutie chineza a fost adoptata in 1954, iar Constitutia actuala a fost adoptata in 1982 si modificata in 1988, 1993, 1999 si 2004.