Tirul neincetat al fortelor regimului Bashar al-Assad asupra enclavei asediate de la 18 februarie a costat viata a 1.031 de civili, dintre care 219 copii, si a ranit alti peste 4.350, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO).

Sambata, in bombardamentele regimului si-au pierdut viata opt civili in orasele Arbin si Harasta si alti 20 la Douma, unde 17 corpuri au fost scoase de sub daramaturi, a informat OSDO.

Profitand de neputinta comunitatii internationale si de sprijinul constant al aliatului sau rus, regimul s-a aratat hotarat sa elibereze ultimul bastion rebel din apropiere de Damasc, unde circa 400.000 de locuitori sunt supusi, din 2013, unui asediu sufocant.

Trupele guvernamentale au reusit sa cucereasca mai mult de jumatate din enclava cu o suprafata de 100 de kilometri patrati, de unde sunt lansate obuze si rachete asupra capitalei, bastion al puterii, facand victime.

Un copil a fost astfel ucis si patru civili au fost raniti sambata in estul Damascului de tiruri de racheta provenind din Ghouta, potrivit agentiei oficiale Sana.

Sambata, fortele regimului "au izolat Douma de restul regiunii Ghouta Orientala, dupa ce au preluat controlul asupra drumului ce face legatura cu Harasta la vest si Misraba la sud", a informat OSDO.

Trupele guvernamentale au reusit sa imparta Ghouta Orientala in trei: Douma si periferia sa la nord, Harasta la vest si restul localitatilor din sud, potrivit directorului OSDO, Rami Abdel Rahmane.