Cei doi ar putea furniza continut exclusiv la nivel global si ar putea produce "o serie de emisiuni de impact".

Obama si-ar putea insusi rolul de moderator in dezbateri pe subiecte care au fost dominante in perioada in care el a fost presedintele SUA, dar si aspecte legate de sanatate sau schimbari climatice.

In conditiile unei intelegeri, care nu este inca definitiva, compania ar plati sotilor Obama un continut exclusiv, care va fi disponibil doar pe serviciul de streaming, care are aproape 118 milioane de abonati in intreaga lume.

Numarul de episoade si formatele pentru emisiuni nu au fost decise inca.

Barack Obama nu intentioneaza sa foloseasca aceste emisiuni pentru a raspunde in mod direct presedintelui Donald Trump sau cititorilor conservatori, informeaza New York Times.