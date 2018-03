"A fost o onoare sa-mi servesc tara si sa adopt politici in vederea cresterii economice in favoarea poporului american. Ii sunt recunoscator presedintelui ca mi-a oferit aceasta oportunitate si le doresc lui si Administratiei mult succes in viitor", a declarat Cohn, potrivit Hotnews.

La randul sau, Donald Trump a avut cuvinte de apreciere la adresa principalului consilier economic: "Este un talent rar si ii multumesc pentru devotamentul in slujba poporului american", a mai declarat presedintele SUA.

Presa de peste ocean vorbea despre divergente intre cei doi, dupa ce Trump a hotarat cresterea taxelor vamale pe importurile de otel si aluminiu.