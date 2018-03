Imaginile datate 17 si 25 februarie arata vapori de aburi la un reactor de cinci megawati care 'sunt in general un indicator util pentru operatiunile desfasurate la reactor', au scris experti pe un blog al institutului postat pe site-ul 38 North.

Desi reactorul are numai o capacitate mica de productie, el este folosit pentru a fabrica plutoniu pentru programul nuclear nord-coreean.

O tabara militara de corturi a fost de asemenea instalata in apropiere, dupa 17 februarie, si s-a constatat o crestere a personalului la complex in ultimele luni.

In timpul operatiunilor normale, ar fi asteptata o deversare a apei de racire in apropierea raului, se mentioneaza in postarea de pe bog, dar acest fapt nu a fost observat in cea mai recenta activitate la reactor.

Aceasta ar putea insemna ca nord-coreenii au prelungit conducta de descarcare intr-un rau din apropiere, a mentionat sursa citata. Conducta pentru apa de racire a reactorului ar fi fost, de asemenea, extinsa spre rau. Ambele modificari ar face mai dificile viitoarele eforturi de monitorizare.

Incalcand sanctiunile ONU, Coreea de Nord a efectuat anul trecut o serie de teste cu rachete balistice precum si un test nuclear, in luna septembrie.

Phenianul a sustinut de asemenea ca detine o racheta intercontinentala care ar putea fi dotata cu un focos nuclear si ar putea atinge continentul american.

Potrivit Reuters, presedintele sud-coreean Moon Jae-in a afirmat marti ca armata ar trebui sa-si concentreze 'toata puterea' pentru a spori capacitatile de aparare in vederea contracararii programelor de racheta si nuclear ale Coreei de Nord, chiar si in timp ce se angajeaza in dialog cu Phenianul.

"Trebuie sa discutam cu Nordul pentru denuclearizarea Peninsulei Coreea, dar in acelasi timp ar trebui sa ne concentram toate eforturile pentru a crea rapid si eficient apararea impotriva programelor nuclear si de rachete ale Coreei de Nord", a spus Moon in cadrul unui discurs rostit la o ceremonie de absolvire in domeniul militar, potrivit Agerpres.

Presedintele Moon a adaugat ca sistemul comun de aparare intre Coreea de Sud si Statele Unite va fi dezvoltat in continuare.