Barbatul fusese gasit inconstient in centrul orasului Manchester, in septembrie anul trecut.

Amanda facea parte din echipa de paramedici care a mers sa ii acorde lui Zacharovas primul ajutor.

"M-am temut ca ar putea fi ranit, asa ca l-am pus pe targa si l-am legat ca sa nu se miste. In timp ce il urcam in ambulanta, a deschis ochii si a zambit. Cand ambulanta a pornit, pacientul s-a trezit si a spus ca nu are nevoie de ajutor si ca e bine si a cerut sa ma tina de mana. L-am luat de mana si el a inceput sa rada. M-a apucat de incheietura si a inceput sa ma traga.

Am incercat sa ma feresc, dar el mi-a apucat stiloul si m-a amenintat ca mi-l va infige in stomac si ma va ucide. Am incercat sa il imping pentru a ajunge la butonul de urgenta, dar nu am reusit", povesteste Amanda Beames, potrivit metro.co.uk.

Barbatul in varsta de 30 de ani a fost arestat si a pledat vinovat, pe 21 februarie 2018, la tribunalul din Manchester. El va sta 8 luni dupa gratii si va plati o amenda de 150 de lire sterline.

Amanda spune ca acest incident a afectat-o foarte mult, nu mai poate dormi, a devenit anxioasa si se teme permanent ca cineva o urmareste si vrea sa o atace. Sanatatea ei mintala a avut de suferit, astfel ca a fost nevoita sa-si ia liber de la meseria pe care o iubeste atat de mult.

"Mi-am indus faptul ca barbatul acela va afla cine sunt, unde locuiesc si va veni dupa mine. Abia acum inteleg cat de rau m-a facut sa ma simt. Ne luam pe noi uniformele de paramedici si avem impresia ca putem rezolva orice problema, dar peste ani realizam ca toate aceste lucruri minore ne afecteaza foarte mult", a declarat Amanda.