Sirianul in varsta de 41 de ani apare in filmare plin de sange si povesteste cum si-a injunghiat sotia de 37 de ani, in gat, potrivit DailyMail.



La finalul clipului, barbatul transmite un mesaj tuturor femeilor care isi supara sotii: "Am fost la sotia mea. Am incercat sa repar lucrurile, dar ea m-a dat afara, asa ca am injunghiat-o cu un cutit. Nu stiu daca a murit sau nu. Vreau ca toate femeile care se poarta asa cu sotii lor sa stie ce le asteapta", a declarat barbatul in filmare. In imagini, in spatele barbatului, apare si fiul sau minor. La scurt timp dupa publicarea clipului video, sirianul a fost arestat. Se pare ca cei doi soti erau separati, iar sirianul s-ar fi prezentat la adresa sotiei, care avea si custodia celor trei copii, pentru a incerca sa rezolve problemele dintre ei, dar aceasta l-ar fi dat afara. Presa germana anunta ca fiica cea mica a cuplului a fost de fata in momentul in care s-a produs crima.