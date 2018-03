Tom Middleton, DJ si colaborator al trupei Aphex Twin, a devenit expert in stiintele somnului intrucat si-a dorit sa ii ajute pe britanici sa adoarma mai usor. Muzicianul spune ca a lucrat la acest album, intitulat "Sleep Better", in ultimii sase ani.

Albumul, care trebuie ascultat cu o ora inainte ca utilizatorul sa mearga la culcare, contine o serie de secvente sonore concepute pentru a ajuta creierul sa se deconecteze. Creatorul sau afirma ca noul material discografic contine tehnici pentru a reduce ritmul cardiac si pe cel respirator, reducand in acelasi timp si presiunea arteriala, scrie Agerpres.

Considerata "epidemia zilelor moderne", lipsa somnului influenteaza negativ economia Marii Britanii intrucat genereaza, potrivit estimarilor, cheltuieli de pana la 36 de miliarde de lire sterline pe an.

Tom Middleton vrea sa schimbe atitudinile existente

El doreste ca noptile dormite integral sa devina o norma, nu un lux. El mai spune ca isi doreste ca initiativa lui sa devina la fel de vizibila precum campania impotriva zaharului demarata de maestrul bucatar Jamie Oliver.



"Acest proiect vrea sa va faca sa reganditi sanatatea si igiena somnului vostru. Incercam sa deschidem un dialog despre imbunatatirea igienei somnului si pentru a obtine o calitate mai buna a somnului. Putem sa facem cate ceva in aceasta privinta si speram ca vocile noastre vor fi suficient de puternice pentru a se face auzite", a declarat muzicianul britanic.

Tom Middleton a dezvaluit ca a folosit "cele mai provocatoare tehnici de productie muzicala" din intreaga lui cariera, incercand sa ii faca pe oameni "sa nu mai asculte".

"A trebuit sa imi modific intregul mod de a produce muzica si sa folosesc tehnici foarte subtile", a adaugat artistul.

Noul album se adreseaza persoanelor care intampina dificultati in a pastra un tipar regulat al somnului - precum parintii tineri, infirmierele, medicii, angajatii care lucreaza in schimburi si studentii.

Albumul va fi lansat pe 16 martie pentru a coincide cu Ziua Mondiala a Somnului si este sprijinit de mai multi oameni de stiinta, inclusiv de Michelle O'Reilly, profesor de stiinte cognitive si neuronale la University College London.

Albumul "Sleep Better" va fi comercializat in mai multe formate si va putea fi achizitionat pe CD, descarcat in format mp3, difuzat pe serviciile de streaming, dar si sub forma unei aplicatii omonime pentru smartphone-uri.