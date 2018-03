"Statele Unite condamna ofensiva pe care regimul Al-Assad, sustinut de Rusia si Iran, o desfasoara impotriva populatiei din Ghouta Orientala", a declarat presedintia americana, potrivi Stiripesurse.

SUA acuza, de asemenea, Rusia de ignoranta in ceea ce priveste rezolutia Consiliului de Securitate al ONU, votata pe 24 februarie, care cere un armistitiu de 30 de zile in Siria. Casa Alba acuza Moscova ca ucide "civili nevinovati sub falsul pretext al operatiunilor antiteroriste".



"Rusia si regimul sirian au utilizat aceeasi combinatie de minciuni si folosirea nediscriminata a fortei pentru a izola si distruge Alepul in 2016, unde mii de civili au fost ucisi", a anuntat Casa Alba.

Administratia de la Washington cere "sa inceteze imediat vizarea infrastructurilor medicale si a civililor in aceasta campanie brutala din Ghouta Orientala".

Presedintele Basha Al-Assad a anuntat ca ofensiva impotriva enclavei rebele va continua.

34 de civili au fost ucisi duminica, im bombardamente.