Dupa ce partidul Comunist Chinez a anuntat ca ii va permite lui Xi Jinping sa devina presedinte pe viata, Donald Trump a declarat: "Acum e presedinte pe viata, presedinte pe viata. Si e mare! Si iata, a putut face asta. Cred ca e grozav. Poate ar trebui sa incercam si noi intr-o buna zi".

Presedintele american a facut aceste declaratii in cadrul unui eveniment organizat la clubul sau Mar-a-Lago, din Florida, potrivit Libertatea.

Declaratia lui Trump a atras pareri negative.

Congresmanul democrat Ro Khanna a scris pe pagina sa oficiala de Twitter: "fie ca a fost o gluma, fie ca nu, sa vorbeasca despre presedintia pe viata a lui Xi Jinping a fost cel mai ne-american sentiment exprimat de un presedinte american. George Washington s-ar rasuci in mormant".



I have refrained from just being anti Trump. But whether this was a joke or not, talking about being President for life like Xi Jinping is the most unAmerican sentiment expressed by an American President. George Washington would roll over in his grave. https://t.co/y6ScZslUqe