Chung Eui Yong si Suh Hoon vor pleca luni la Phenian cu un zbor direct special pentru doua zile de convorbiri despre care este de asteptat sa se concentreze pe reluarea dialogului dintre Coreea de Nord si Statele Unite ale Americii, a indicat biroul prezidential de la Seul.

Din delegatia de cinci membri face parte si Chun Hae Sung, ministrul adjunct al unificarii, a mentionat Yonhap, potrivit Agerpres.

Pe agenda discutiilor se vor afla "crearea conditiilor pentru dialogul Coreea de nord - SUA consacrat denuclearizarii Peninsulei coreene si dezvoltarea relatiilor dintre Coreea de sud si Coreea de nord", a precizat secretarul de presa sud-coreean.

Delegatii oficiale din Coreea de nord au participat atat la ceremonia de deschidere, cat si la cea de inchidere a recent incheiatei Olimpiade de iarna de la Pyeongchang, la care au luat parte si sportivi nord-coreeni.

In timpul dineului anual al presei desfasurat la Washington, la care a participat in premiera sambata - un eveniment unde glumele si ironiile abunda de regula -, presedintele american Donald Trump a indicat, mai in gluma mai in serios, ca SUA se vor intalni cu Coreea de Nord, dar aceasta trebuie mai intai sa se "denuclearizeze". "Ne vom intalni si vom vedea daca se intampla ceva pozitiv", a adaugat el.

Nu se stie deocamdata daca Trump a glumit sau chiar sunt iminente convorbiri oficiale intre SUA si Coreea de Nord. Luna trecuta, vicepresedintele american Mike Pence urma sa se intalneasca in Coreea de Sud, in marja Jocurilor Olimice, cu oficiali nord-coreeni, dar acestia au anulat intalnirea in ultimul moment.

Sambata, Coreea de Nord a reiterat ca este dispusa sa discute cu SUA, dar nu fara nicio conditie.