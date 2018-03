Casa Alba a transmis vineri un comunicat de presa in care a precizat ca presedintele american a discutat cu cei doi lideri europeni si au stabilit impreuna ca regimul din Siria, alaturi de sustinatorii rusi si iranieni ar trebui sa implementeze rezolutia 2401 a Consiliului de Securitate al ONU.



"Liderii au chemat Rusia sa stopeze bombardarea Ghoutei de Est, sa constranga regimul Assad sa opreasca operatiunile ofensive contra zonelor civile si sa faca Siria raspunzatoare pentru deteriorarea conditiilor drepturilor omului in Goutha orientala, cauzata in parte de utilizarea continua a armelor chimice de catre regimul Assad, atacurile asupra civililor si blocarea ajutorului umanitar", se arata in comunicatul Casei Albe, potrivit deschide.md.

Donald Trump a punctat ca SUA "nu vor tolera atrocitatile regimului Assad".