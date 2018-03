Un barbat care trebuia sa primeasca doar ingrijiri medicale si medicamente pentru o inflamatie a creierului a fost introdus in sala de operatie pe 19 februarie si a suferit o interventie pe creier.



Operatia era destinata unui pacient caruia trebuia sa i se indeparteze un cheag de sange, insa amestecarea etichetelor de identificare a pacientilor a avut drept rezultat schimbarea acestora pe masa de operatie, a explicat joi intr-o declaratie Spitalul National Kenyatta din Nairobi.



"Craniotomia a fost realizata de colegii nostri, care au descoperit in timpul interventiei ca pacientul nu avea un cheag pe creier", a indicat unitatea medicala, potrivit Agerpres.



Spitalul regreta profund incidentul, a declarat directoarea acestuia, Lily Koros, precizand ca pacientul operat se afla "in recuperare si face progrese".



Spitalul a mai intrat in atentia presei in trecut pentru felul in care sunt tratati pacientii. Guvernul kenyan a cerut o ancheta la inceputul acestui an in urma unor relatari ca mai multe femei care nascusera recent in spital au fost violate in incinta acestuia.