"Echipa noastra este fericita sa anunte ca am realizat un pas important si am ajuns la un acord pentru cumpararea activelor Weinstein Company si lansarea unei noi societati, cu un nou consiliu de administratie si o noua viziune care incarneaza principiile pe care le aparam de la inceputul acestui proces in toamna", a declarat Maria Contreras-Sweet intr-un comunicat de joi seara.

"Aceste principii nu s-au schimbat niciodata si constau in construirea unui studiou condus de un consiliu de administratie compus dintr-o majoritate de femei independente" pentru "salvarea a 150 de joburi" si "crearea unui fond de despagubire pentru victime", a adaugat ea.

Acest anunt intervine in contextul in care The Weinstein Company (TWC) a anuntat duminica ca este gata sa declare falimentul, tocmai din cauza lipsei unui acord cu grupul de investitori condus de Maria Contreras-Sweet si miliardarul Ron Burkle.

TWC nu a confirmat joi seara faptul ca cele doua parti au ajuns la un acord, noteaza AFP, potrivit Agerpres.

Anuntand duminica faptul ca este gata sa declare falimentul, TWC i-a facut mai multe reprosuri Mariei Contreras-Sweet, lasand sa se inteleaga ca relatiile intre cele doua parti sunt dificile.

Aceasta s-a declarat "surprinsa" de aceste critici, dand asigurari ca vrea sa creeze "o societate condusa de femei, capabila sa serveasca drept exemplu" intr-o tara in care miscarea #MeToo a provocat caderea a numerosi barbati in pozitii de putere.

Maria Contreras-Sweet nu a furnizat joi niciun detaliu privind acordul la care s-ar fi ajuns, nici nu a confirmat suma vehiculata pentru tranzactie. Pana acum, compania era evaluata la 500 de milioane de dolari. Negocierile au esuat intr-o prima faza, la inceputul lunii februarie.

Procurorul general din New York, Eric Schneiderman, a blocat in ultimul moment acordul, solicitand ca noua societate sa nu aiba pe statul de plata niciun membru din conducerea TWC care a acoperit abuzurile sexuale ale producatorului si ca noul proiect sa prevada suficienti bani pentru despagubirea victimelor.

Societatea, fondata in 2005 de Harvey Weinstein si fratele sau Robert dupa ce au revandut Miramax studiourilor Disney, a ajuns in centrul unei veritabile furtuni dupa publicarea primelor acuzatii de abuz sexual impotriva lui Harvey Weinstein la 5 octombrie.

Fostul producator a fost suspendat de la 8 octombrie. De atunci insa peste o suta de femei, printre care celebritati precum Ashley Judd, Gwyneth Paltrow sau Salma Hayek, l-au acuzat pe producator ca le-a hartuit sexual, agresat sau violat.

Mai multe dintre ele i-au dat in judecata pe Harvey Weinstein si TWC, plangeri care s-ar putea traduce in daune de milioane de dolari.

Dupa ce a produs filme de succes precum "The King's Speech" sau "The Artist", majoritatea proiectelor pe care le avea in pregatire sunt in prezent suspendate.

Datele de lansare ale filmelor deja incheiate, precum "The Upside", un remake al filmului francez "Les Intouchables", sau "The War with GrandPa", o comedie cu Robert de Niro, au fost amanate sine die.

Si drepturile asupra mai multor proiecte in pregatire au fost vandute, precum cele pentru un film al lui Quentin Tarantino despre celebrele crime comise de discipolii lui Charles Manson in 1969, cedate Sony.