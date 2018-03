Jake are o tumoare spinala, iar parintii lui au primit de 16 ori in doi ani vestea ca fiul lor se va stinge. Intr-una dintre dati, parintii isi amintesc ca l-au luat de la spital si l-au dus acasa pentru a muri in locuinta familiei.

Acest lucru, insa, nu s-a intamplat si, doi ani mai tarziu, la varsta de 14 ani, Jake da semne de recuperare dupa ce tumoarea il paralizase.

"Doctorii nu isi pot explica. Sunt surprinsi. Spun ca este ceva temporar si ca tumoarea isi va reveni si starea lui de sanatate se va agrava", a declarat Emma Rafferty, mama baiatului, potrivit Dailymail.

Totul a inceput in 2013, cand Jake a fost diagnosticat cu opt tumori agresive, ce ii acopereau opt dintre vertebre, iar baiatul a fost distorsionat de la nivelul taliei. Singura optiune la acel moment a fost o interventie chirurgicala complexa, care l-a lasat pe baiat in scaun cu rotile si paralizat de la talie in jos.

A urmat o perioada de recuperare cu radioterapie, cu efecte adverse teribile.

In ciuda tratamentului si eforturilor, Jake a facut convulsii, iar tumoarea s-a dublat in marime, insa parintii au refuzat sa se dea batuti si au apelat la o serie de suplimente speciale din America si au discutat cu experti din India, SUA si Spania.

Dupa ce au cheltuit aproximativ 25.000 de lire sterline, baiatul lor a inceput sa isi recapete puterea musculara si, in prezent, Jake resira fara ajutorul aparatelor.

Adolescentul britanic urmeaza un tratament de fizioterapie, de doua ori pe saptamana, si merge si la sesiuni de terapie ocupationala pentru a reusi sa isi miste din nou bratele.