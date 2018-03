Profesorul deseneaza totul pe tabla, pentru ca elevii sai sa poata intelege materia.

"Imi iubesc foarte mult elevii, asa ca fac orice e nevoie pentru ca ei sa inteleaga materia. Nu este prima data cand fac asta. O fac de fiecae data cand intru in clasa", a scris profesorul pe pagina sa de Facebook, potrivit BBC.

Supporting teachers to enable digital transformation in education is at the core of what we do. We will equip Owura Kwadwo with a device from one of our partners, and access to our MCE program & free professional development resources on https://t.co/dJ6loRUOdg