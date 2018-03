Motivul pentru care o rusoaica a fost impuscata imediat dupa ce s-a urcat in taxi

O rusoaica in varsta de 41 de ani, pe nume Natalia Mulihova, a fost asasinata in orasul siberian Irktuk, de soferul taxiului in care s-a urcat. Femeia, reprezentant de vanzari al unui bijutier rus, avea la ea o geanta cu bijuterii in valoare de 250.000 de dolari.