Barbatul nu a vrut sa plateasca biletul de intrare, in valoare de 20 de dolari, asa ca s-a hotarat sa intre in gradina zoologica sarind un gard inalt de trei metri.

El era insotit de sotie si de copii, care platisera biletele si care au fost de fata in momentul in care barbatul a cazut direct in cusca tigrilor.

Odata ajuns acolo, omul a fost inconjurat de tigri, care l-au tarat sub un copac si l-au devorat.

Desi ingrijitorii au incercat sa alunge animalele, nu au avut succes, potrivit metro.co.uk.

Cadavrul barbatului a putut fi recuperat abia dupa o ora, iar unul dintre tigri a fost ucis prin impuscare de ingrijitori.

Imaginile au fost surprinse de ceilalti vizitatori si au devenit viral in social media.

Puteti vedea clipul video aici. Atentie, imagini cu un puternic impact emotional!