Dupa discursul tinut la Globurile de Aur, in luna ianuarie, speculatiile referitoare la o posibila candidatura la alegerile din 2020 au crescut.

Winfrey a sugerat, intr-un articol publicat de revista People, ca un semn de la Dumnezeu ar face-o sa isi reconsidere decizia, desi anterior precizase ca nu este interesata sa intre in politica.

"Urmaresc cu atentie, si, cand sunt atatia oameni care spun un lucru, m-am gandit, ei bine, niciodata in viata mea nu mi-am imaginat ca voi fi in politica. Mereu am spus nu, nu, nu, nu, nu. Ar trebui macar sa ma gandesc la aceasta intrebare? Au existat multi oameni - miliardari - care m-au sunat si mi-au spus 'Pot sa-ti fac rost de un miliard de dolari. Pot sa-ti conduc campania', dupa care am inceput sa ma rog referitor la acest subiect. Doamne, daca crezi ca ar trebui sa candidez, da-mi un semn, atat de clar incat nici macar eu sa nu-l ratez.'' ''Si nu l-am primit inca'', a declarat vedeta internationala Oprah Winfrey, potrivit Dcnews.

Potrivit unui sondaj, desi majoritatea o apreciaza pe Oprah si cred ca ar putea sa-l invinga pe Donald Trump, ei nu doresc sa o vada in cursa pentru Casa Alba.