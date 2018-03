Christopher Lewis, de 17 ani, a tras un foc de carabina in 14 octombrie 1981 la trecerea convoiului regal in orasul Dunedin, in sudul Noii Zeelande, potrivit unui document dezvaluit de serviciul de informatii interne neozeelandez Security Intelligence Service (SIS).

Nicio persoana nu a fost ranita in urma tirului si politia le-a explicat celor din convoi, care se intrebau despre originea detunaturii, ca a explodat o petarda.

Tragatorul a fost arestat la putin timp dupa incident, intr-o ancheta asupra unui jaf si a marturisit incercarea de asasinare a reginei, potrivit Agerpres.

Initial convinsa ca adolescentul delira si "traia in lumea sa", politia a gasit ulterior carabina si tubul de cartus gol in imobilul de unde Lewis declarase ca a tras.

El spunea ca apartine unei organizatii de extrema-dreapta numita Armata gherilei imperiale nationale, care avea - potrivit lui - inca doi membri, "Ursul polar" si "Omul de zapada". El a afirmat ulterior ca aceasta organizatie era un produs al imaginatiei sale.

Autoritatile au decis atunci sa-l urmareasca penal pe Christopher Lewis nu pentru tradare sau tentativa de omor, ci pentru posesie de arme de foc si furt.

Documentele SIS, printre care se afla note si o schita a traiectoriilor posibile ale tirului, au fost declasificate in urma unei indelungate anchete publicate in ianuarie asupra acestui dosar pe site-ul informatii neozeelandez stuff.co.nz.

Ele arata ca autoritatile au decis la vremea respectiva sa ascunda acest caz publicului, probabil pentru ca aceasta grava carenta in protectia convoiului regal sa nu afecteze viitoare vizite ale reginei in Noua Zeelanda.

"Lewis a avut de fapt intentia de a o asasina pe regina", se poate citi intr-o nota din 1997. "Totusi, el nu era plasat intr-o pozitie avantajoasa pentru a trage si nu avea o pusca suficient de puternica pentru a-si atinge tinta la aceasta distanta."

Lewis s-a sinucis in 1997 in inchisoare, in timp ce astepta sa fie judecat pentru uciderea unei femei si rapirea copilului ei.